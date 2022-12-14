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Ekrem İmamoğlu’nun 'hakaret' davası bugün

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#İSTANBUL#Ekrem İmamoğlu#YSK
Ekrem İmamoğlu’nun hakaret davası bugün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 10:10

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

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Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 11 Kasım tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isterken, siyasi yasak uygulanmasınıda talep etti. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başlayacak.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

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#İSTANBUL#Ekrem İmamoğlu#YSK

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