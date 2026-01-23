×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Diploma#Dava
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 17:15

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptaline ilişkin açtığı dava İstanbul 5’nci İdare Mahkemesi’nce oy birliğiyle reddedildi.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Üniversitesince diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İmamoğlu'nun, diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak’ta görüldü. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Gözden KaçmasınDünya ABDnin son hamlesini konuşuyor: İrana operasyonun ayak sesleriDünya ABD'nin son hamlesini konuşuyor: İran'a operasyonun ayak sesleriHaberi görüntüle

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istedi. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunulan dilekçede, İmamoğlu 'davacı', İstanbul Üniversitesi 'davalı' olarak yer aldı.

Haberin Devamı

Dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te alınan İmamoğlu'nun yatay geçişinin, mezuniyetinin ve diplomasının iptaline yönelik kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmişti. İşlemin yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden karşı tarafın savunmasının beklenmemesi veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması talep edilen dilekçede, incelemenin duruşmalı yapılması talebinde bulunuldu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yatay geçişe yönelik gazete ilanı, İmamoğlu'nun lise diploması ve üniversite notlarını içeren evrak, yatay geçiş belgeleri, ÖSYM kılavuzları, çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaalar da dilekçeyle birlikte sunuldu. Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında, diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Gözden KaçmasınYunanistan, Egede provokasyona yeniden başladı: Dendiastan 12 mil çıkışıYunanistan, Ege'de provokasyona yeniden başladı: Dendias'tan '12 mil' çıkışıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Diploma#Dava

BAKMADAN GEÇME!