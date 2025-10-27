×
Ekrem İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında ifadesi alındı

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘casusluk’ iddiasıyla yürütülen başka bir soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alındı.

İmamoğlu’nun ifadesi 3 saat sürdü. İmamoğlu, savcılık ifadesinde, Hüseyin Gün’ü tanıdığını hatırlamadığını ancak ziyareti hatırladığını belirterek, “Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Bu hatırladığım anekdot haricinde Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam” dedi. Wickr Me isimli mesajlaşma programını ilk defa duyduğunu söyleyen İmamoğlu, “Adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur” diye konuştu.

İmamoğlu ifadesinin devamında şunları söyledi: “Bahse konu Hüseyin Gün tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır. 2019 Haziran başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten şahsın 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla mantığa uygun değildir.

VATAN HAİNLİĞİ İLE EŞDEĞER

Sonuç olarak soruşturma dosyası kapsamında casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarında casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Dolayısıyla söz konusu dosya nazara alınarak hakkımda yürütülen casusluk kapsamındaki hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım. Benim ne istihbarat örgütleri ile, istihbarat örgütlerinin çalışanları ile hiçbir şekilde bilgim alakam olamaz. Komplo teorisi ile karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir.”Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, ‘Siyasal casusluk’ suçundan tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

