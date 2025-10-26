İBB'ye casusluk soruşturmasında İmamoğlu'nun ve Yanardağ'ın ifadeleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

GÜN, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMA TALEBİNDE BULUNDU

Şüpheli Ekrem İmamoğu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alındı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek’in de ifadeleri alındı. Ekrem İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'HÜSEYİN GÜN’Ü SEHER ALAÇAM’IN YANINDA GÖRMEMLE TANIDIM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu, "Dosya kapsamında benimle birlikte hakkında soruşturma yürütülen şahıslardan Merdan Yanardağ’ı gazeteci olması sebebiyle tanırım. Hatırladığım kadarıyla program yaptığı televizyon kanalına üç dört defa kendisini ziyaret etmiştim. Melih Geçek’i tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçmiş dönemde görevlerde bulunmuştur. Bilgi işlem konusunda deneyimli olduğunu bilirim. Hatırladığım kadarıyla en son İSTELCOM iştirakinde Genel Müdürlük yapmaktaydı. Necati Özkan’ı ise katılmış olduğum 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde siyasi kampanyalarımı yöneten ve aynı zamanda danışmanlığımı yapan kişidir. Kendisini tahminen 12 yıldır tanırım. Kendisinin İBB bünyesinde resmi bir görevi bulunmamaktaydı. Hüseyin Gün’ü ise tanıdığımı hatırlamıyorum. soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu kişinin ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün ismini tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım. Hatırladığım kadarıyla bu ziyaret 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra tebrik amaçlı yapılmış bir ziyaretti. Fakat her ne kadar ziyareti hatırlasam da fotoğrafta bulunan kadın şahsın ismini hatırlamıyorum, ama sadece bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum" dedi.

'YAZIŞMALARDA KASTEDİLEN KİŞİNİN BEN OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

İmamoğlu’na “Wickr Me uygulamasını hiç kullanıp kullanmadığı, bu uygulamada üyeliğinin ve kullanıcı adının olup olmadığı; görüşmelerde ‘Mr Mayor’, ‘İmamoğlu’, ‘Başkan’, ‘Başkan Bey’, ‘Ekrem’, ‘Ekrem Bey’, ‘Ekrem Başkan’ şeklinde geçen ifadelerle kastedilen kişinin o olup olmadığı; görüşmelerde yer alan verilerin kim tarafından, nasıl temin edildiği, paylaşımına dair bir talimatı veya bilgisinin bulunup bulunmadığı; bu verilerin analiz işlemlerinin kim tarafından gerçekleştirildiği ve bu konuda bir talimatı olup olmadığı; görüşmelerde geçen ‘PPTX’ dosyalarının İmamoğlu’na iletilip iletilmediği, içeriklerinin neler olduğu ve hazırlanması yönünde bir talimatının bulunup bulunmadığı; ayrıca yazışmalarda geçen ‘150 bin kişilik dijital ordu’, ‘gerçek zamanlı dijital istihbarat’, ‘organik olmayan yollar’, ‘TAO birimi’, ‘bilgi hazinesi’, ‘sürü (swarm) saldırısı’, ‘gönüllülerimiz’, ‘İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu’ ve ‘hassas özel kampanya toplantıları’ gibi ifadelerin neyi ifade ettiği sorulması üzerine İmamoğlu, "Sormuş olduğunuz ‘Wickr Me’ isimli mesajlaşma programını ilk defa duydum. Dolayısıyla bu programda üyeliğim daha önce hiçbir şekilde olmamıştır. Belirttiğiniz tespitlerde ‘Bluestar81’ kullanıcı isimli kişi olduğunu iddia ettiğiniz Necati Özkan ve ‘Jupiter1881’ kullanıcı isimli Hüseyin Gün olduğunu iddia ettiğiniz kişiler arasında gerçekleşen yazışma içeriklerindeki ‘Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan Bey, Ekrem Başkan’ şeklinde yapılan yazışmalarda kastedilen kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum. Ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim fakat bu yazışmalar ile bir ilgim yoktur, adıma bu şekilde yapıldığı iddia edilen yazışmalarla alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Yazışmalarda geçen, sorduğunuz ‘150 bin kişilik dijital ordu’ şeklindeki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir" dedi.

'GÜN İLE ALAÇAM ARASINDA YAZIŞMA VE İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİM YOKTUR'

İmamoğlu’na söz konusu verilerin açık kaynak araştırma tutanağında belirtilen veriler olup olmadığı, herhangi bir şekilde veri paylaşımında bulunulup bulunulmadığı, paylaşım olduysa bunun İmamoğlu’nun talimatıyla mı yapıldığı, ne şekilde ve kimlerle hangi sebeple paylaşıldığı sorulmasının üzerine İmamoğlu, "Söz konusu belgeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB’ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı iledir, başkaca herhangi bir amacı yoktur. Hüseyin Gün’ün müteveffa olduğunu belirttiğiniz Seher Erçili Alaçam arasındaki yazışma ve içeriği ile alakalı hiçbir şekilde bilgim yoktur. Hüseyin Gün’ün Seher Alaçam’a gönderdiğini iddia ettiğiniz, içerisinde İngilizce yazıların olduğu ekran görüntüsü ile alakalı ve yine bu kişinin benimle toplantı yapacağına ya da iddia ettiğiniz şekilde beni kastederek ‘Başkan akıllıysa bu ipe tutunur’ şeklindeki yazışma içeriği ile alakalı hiçbir bilgim yoktur. Göstermiş olduğunuz, içerisinde ben ve sonradan ismini sizin aracılığınız ile Seher Erçili Alaçam olduğunu öğrendiğim ve yine fotoğrafta bulunan Hüseyin Gün fotoğraf karesinin detayı ile ilgili yukarıda açıklama yapmıştım. Anımsadığım kadarıyla söz konusu fotoğraf tebrik ziyareti için çekilmişti" şeklinde konuştu.

'GÜN VE ÖZKAN ARASINDAKİ YAZIŞMA İÇERİKLERİNDEN BİLGİM YOKTUR'

İmamoğlu, "Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışma içeriklerinden hiçbir şekilde bilgim yoktur. Söylemiş olduğunuz tarihlerden ve yazışma içeriklerinden anladığım kadarıyla Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasındaki iddia edilen temas, Hüseyin Gün’ün 'Mayıs sonu Haziran başı' şeklindeki ifadesi ile seçimden 15-20 gün öncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla 15-20 günlük bir temas ile benim seçim kampanyama ne şekilde katkı verildiği ya da tanımadığım Aaron Barr isimli kişi ile Hüseyin Gün’ün iddia ettiği temas kurularak seçim kampanyama verildiği söylenen katkı ile alakalı, benim o dönemlerde yoğun bir seçim trafiği de yaşadığım göz önüne alınarak bilmem ve ilgilenmem mümkün değildir. Aynı zamanda Hüseyin Gün isimli kişinin manevi annesi olarak belirttiği kişi ile beni ziyareti sonrasında, benim kendisine iddia edildiği haliyle kampanya sürecindeki yardımları için teşekkür ettiğime dair hususu da şu an hatırlamıyorum. Çünkü o dönem başkan seçildiğim için çok sayıda insana teşekkür etmişimdir. Kendisini destek sunduğunu söylemiş ise nezaketen teşekkür etmişimdir. Hüseyin Gün tarafından verilen beyanlar hayatımda duyduğum adeta en saçma yorumlardan ibaret beyanlardır. 2019 Haziran başında Necati Özkan ile tanıştığını anladığım ve iddia ettiği şekliyle seçim kampanyama yardım ettiğini belirten kişinin 15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi ve etkilemesi kesinlikle akla, mantığa uygun değildir. Çünkü ben o dönem 7 aylık bir seçim kampanyası gerçekleştirmiştim. Bütün kampanya süremi adeta çöpe atarak sadece 15 güne indirgemesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Casusluk suçu iddia edilerek bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarımda casusluk, vatan hainliği ile eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

MERDAN YANARDAĞ’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ, savcılığa verdiği ifadesinde, şüpheli Gün'ü S.A. isimli kadının yanında görmesiyle tanıdığını, S.A'nın Yeniköy'deki evine ziyaret etmeye gittiği zamanlarda görüştüğünü, tahmini 5-7 kez görüştüğünü söyledi.

Yanardağ, S.A. vefat ettiğinde başsağlığı dilemek amacıyla Yeniköy'deki evinde Gün'ü gördüğünü, bu görüşmelerde siyasi gündeme dair konuşmalar yaptıklarını belirterek, "Tanışmış olduğumuz dönem 2022- 2023 yılları olduğu için genellikle 2023 seçimleri ile alakalı konuşuyorduk. Görüşmelerimizde Hüseyin'in S.A'nın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum. Hatta kendisini 'Hüseyin Gün A.' olarak iki isimli olarak biliyordum. Bu yüzden 'Gün'ün soyadı olduğunu mevcut soruşturma kapsamındaki ifademde bana söylenilmesi üzerine öğrendim." ifadelerini kullandı.

S.A. hayattayken TELE1 kanalına kurumsal olarak yardım amacıyla elden maddi yardımda bulunduğunun doğru olduğunu kaydeden Yanardağ, bu yardımların küçük miktarlar olduğunu, muhasebeleştirilip kayıtlara geçtiğini, anormal bir durum olmadığını iddia etti.

Şüpheli Hüseyin Gün'ün, Yanardağ'a dönem dönem kanalına destek olmak amacıyla elden cüzi miktarlarda para verdiğini belirttiği, "Merdan Yanardağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Ama benimkisi tamamen tavsiyeydi." şeklindeki söylemlerinin bulunduğu ifadesi okundu.

"HÜSEYİN GÜN'DEN BUGÜNE KADAR HİÇBİR AD ALTINDA PARA ALMADIM"

Şüpheli Yanardağ, söz konusu beyanları kabul etmediğini söyleyerek ifadesinde şunları kaydetti: "Hüseyin Gün'den bugüne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü S.A'nın küçük maddi yardımları olurdu. İfadesinde bahsettiği faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Necati Özkan ile alakası nedir bilmiyorum. Görüşmelerinde Necati Özkan'dan bahsettiği hiç olmamıştır. Siyasi espiyonaj faaliyeti yürüttüğü ile ilgili hiçbir izlenimim olmadı. Bu konuda hiç şüphelenmedim. Söylemleri de doğal ve diğer izleyicilere benzer tepkileri içeriyordu. Hüseyin Gün'ün benim ile ilgili neden bu şekilde beyanda bulunduğunu bilemiyorum. Hüseyin Gün'ün tanıdığım kadarıyla iftiracı ve yalancı bir karakterde olmadığını düşünüyorum. Benimle bir husumeti yoktur. Bu konudaki tek akla yatkın cevap ya onun ya benim yanlış hatırlıyor olabileceğidir. Yani Hüseyin isimli şahıstan para alma konusundaki iddialar ile ilgili doğru ya da yanlış şeklinde bir cevabım yoktur."

"YABANCI İSTİHBARAT SERVİSİ ÇALIŞANLARI İLE ŞİRKET ORTAĞI OLMASINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Şüpheli Hüseyin Gün ile arasında savcılığa paylaşamayacağı herhangi bir sırrı olmadığını, Gün hakkında kendisine bahsedilen soruşturma kapsamındaki bilgi ve ifade tutanağı üzerine karşılaştığı profile şaşkın olduğunu dile getiren Yanardağ, "Çünkü bu şahıs benim ile olan iletişiminde bu tarz izlenim vermemişti. İzleyici-gazeteci sınırlarını aşmadı. Özellikle yabancı istihbarat servisi çalışanları ile şirket ortağı olmasına çok şaşırdım. Ancak bugün geriye dönüp baktığımda da bu şahsın benim ile olan ilişkisinin bu faaliyetleri dışında olduğunu düşünüyorum. İstemeden de olsa herhangi bir espiyonaj faaliyetine de alet olduğumu da düşünmüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Merdan Yanardağ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etti.