Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun emniyetteki ifade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye başlayan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi.