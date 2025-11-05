×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun emniyetteki ifade işlemleri başladı

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Hasan İmamoğlu#Selim İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 10:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerine başlandı.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye başlayan Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlunun babası ve oğlunun emniyetteki ifade işlemleri başladı

Ekrem İmamoğlunun babası ve oğlunun emniyetteki ifade işlemleri başladı

İLGİLİ HABERİmamoğlunun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı tedbiriİmamoğlu'nun babası ve oğluna 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiri Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Hasan İmamoğlu#Selim İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!