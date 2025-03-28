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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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#Mehmet Pehlivan#Ekrem İmamoğlu#İBB
Ekrem İmamoğlunun avukatı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 15:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Pehlivan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, Pehlivan'ı yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

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Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildiği öğrenildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Avukat Mehmet Pehlivan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Mehmet Pehlivan#Ekrem İmamoğlu#İBB

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