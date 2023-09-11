Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'ittifak' çağrısı

Haberin Devamı

Yerel seçimlere aylar kala partilerin aday hazırlıkları hızlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde parti içindeki rahatsızlığı da ifade ederek yerel seçimler için, "Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerle ilgili "Her zaman ittifak şart" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, "İttifak olmamalıdır diye bir fikre kapılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Cumhur İttifakı'nın ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şart. Karşı bir diyaloğa şimdilik girilmemesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek CHP ve İYİ Parti'ye mesaj gönderdi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 100. Yıl kutlamalarına davet edilmediği iddia edildi.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEMESİ: MUHATABI BEN DEĞİLİM

İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son üç ziyaretinde sizi göremedik. Özel bir durum söz konusu mu?" sorununa da cevap verdi.

İmamoğlu, "Bu soruyu cevaplamayacağım. Muhatabı ben değilim…" yanıtını verdi.