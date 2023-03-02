Ekrem İmamoğlu'ndan 'dönüşüm' açıklaması: İnsanlar güven duyamadıkları için uzlaşamıyorlar

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Kadıköy Rasim Paşa Mahallesi Hayrullah Efendi sokakta bulunan Nurcan Apartmanı kentsel dönüşüm kapsamına alınarak belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yıkımı takip etti.

"YAPI ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAYA YAKIN ÇOKÇA YAPI VAR"

İmamoğlu gündemlerinin büyük bölümünün depremle ilgili olduğunu belirterek, "Kadıköy'ün belki de en riskli alanlarından, bölgelerinden birisindeyiz. Çünkü burada çok eski binalar, yapı ömrünü tamamlamaya yakın çokça yapı var. Bu tür yerlerde etkin oluyoruz. İnsanlar güven duyamadıkları için uzlaşamıyorlar. Burada KİPTAŞ'ın güvencesini ve gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz. Geçen yıldan beri aslında düğmeye bastığımız ve İstanbul yenileniyor diye ortaya koyduğumuz bir karakter. Burada aslında bir simge olmak istiyoruz. Yani bizim bahsettiğimiz işte arkadaşımın dediği '1 ay içinde, bir buçuk ay içinde, 2 bin 300 yapıya çıkacağız' dediği sayı 3 yılda ortaya koyduğumuz bu kabiliyet, geçmiş 20 yılda dahi bu kadar eski binalar yıkılıp yerine yapılmamıştı. Ama bu sayılar dahi ne kadar minik sayılar olduğunu dünde söyledim. 19 kurum muhatap bu konularda. Herkes bir tarafından çekiştirirse, herkes başka türlü algılarla süreci yönetirse bu süreç gerçekten başarıya erişmez" dedi.

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"GERÇEKTEN İSTANBUL'UN GÜÇLENME ŞANTİYESİ OLUR"

Ekrem İmamoğlu, "Yapı sektörünün motivasyonu, finans sektörünün motivasyonu, ilçe belediyelerinin motivasyonu, büyükşehir belediyesinin her kurumun ana motivasyonu bu olduğu takdirde inanın İstanbul bir anda ciddi anlamda şantiyeye döner. Ama bu bir rant şantiyesi olmaz. Gerçekten İstanbul'un güçlenme şantiyesi olur. Bundan da herkes memnuniyet duyar. Bakın az önce arkadaşımın söylediği, 'uzlaştık, boşalttık, boşaltıyoruz' dediği sayıyla 2 bin 300 bağımsız bölüm dediğiniz aslında neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Türkiye'nin ortalamasına baktığınızda ya da İstanbul'un yaklaşık ortalamasına baktığınızda ki bunların çoğunluğu aile yuvaları 10 bin insan aslında.

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Yani 10 bin insanın Allah korusun işte bir depremde bu tür yapılarda yakaladığında 10 ilimizde neler yaşadık, hangi trajik ortamlarla karşı karşıya kaldık ortada. İnsanlar 'İstanbul Yenileniyor' kampanyamıza eşlik etsinler. Yapıların hızlı taranması konusunda çok hızlı hareket edeceğiz. Elimizden gelen en hızlı şekilde sahada ekiplerimizi arttırarak bu işi etkin hale getireceğiz" diye konuştu. İmamoğlu gazetecilerin bakanlık tarafından açıklanan Anadolu yakası ve Avrupa yakasında iki rezerv alanı belirlediğinin sorulması üzerine, "Ben, bu süreçte depremle ilgili meseleleri konuşurken, insanların bir seçim vaadi diline bu işi dönüştürmemesini, özellikle defalarca aktardım. Şimdi bu, bir seçim vaadi dili. 1,5 milyon konutu hangi rezerv alana taşıyacak, Bileniniz var mı? Yani 4,5 milyon insan. Ben nerede olduğunu böyle bir rezerv alanın bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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