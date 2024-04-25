Ekrem İmamoğlu'ndan Beyoğlu ziyareti: Burada yapacağımız çok işimiz var

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Akgün ile her iki kurumun heyetleri eşlik etti. Taksim Meydanı’ndan Tünel’e kadar yürüyen Ekrem İmamoğlu, cadde boyunca yapılacakları tespit ederek İBB bürokratlarına gerekli talimatları verdi. Esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden İmamoğlu, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.

İMAMOĞLU: BEYOĞLU’NDA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞİMİZ VAR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’i makamında ziyaret eden İmamoğlu “Yıllardır emek vermiş bir arkadaşımız olarak Beyoğlu’na en iyi şekilde hizmet edeceğinizden hiç kuşkum yok. Beyoğlu İstanbul’un göz bebeği. Burada yapacağımız çok işimiz var” diye konuştu.

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Beyoğlu’nun, İstanbul’un kadim ve sembol ilçelerinden biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bu kapsamda yapacağımız çok işimiz de var. Dünden bugüne tasarladığımız, eksik kalan, bazen belki ufak tefek aksaklık, uyumsuzluk üzerinden yol alamadığımız, ama şimdi daha uyumlu bir süreci nasıl yapabiliriz diye, bugünkü ilk buluşmamızla beraber bütün kadrolarımızın eş güdümlü çalışmasını sağlayıcı bir planlamayı yapacağız” dedi.

GÜNEY: HİZMETLE ÖN YARGILARI YIKTINIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise yaptığı açıklamada “Başkanım, sizi burada ağırlamak, büyük keyif bizim için. Biliyorsunuz; ömrümüz Beyoğlu'nda geçti. Daha iyi yöneteceğiz, mücadele edeceğiz. Sizin de desteğinizle, bugün Beyoğlu'nda iktidar olduk. Bu iktidarın, kazanımın temelinde, sizin hizmetle yıktığınız bir ön yargı var. Sonuçta yıllarca, ‘CHP gelirse işçi çıkarır…’ Çıkarmadığı görüldü. ‘CHP gelirse sosyal yardımı keser…’ Dört kat artırıldığı görüldü. Dolayısıyla siz önden bir o algıyı hizmetle kırdınız. Biz de onun üzerine arkadaşlarımızın, ilçe başkanımızın emeğiyle, Beyoğlu halkının sahiplenmesiyle, burada belediyeyi kazandık. Çok güzel işler yapacağımıza hep birlikte ben inanıyorum. Tabii Belediye Başkanı olarak, 30 yıldır hasretini duyduğumuz bu Beyoğlu'nda sizi de ağırlamak, gençlik kollarından beri burada ömrünü vermiş biri olarak, benim için ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bu anlamda da tekrar hoş geldiniz, Beyoğlu'na şeref verdiniz” ifadelerini kullandı.

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