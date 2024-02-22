Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de yeni yol tepkisi: Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular

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İmamoğlu Sultangazi'de düzenlenen Cebeci Tanıtımları ve Halk Buluşması programına katıldı. Program sonrası bir grup, İmamoğlu'na kullandıkları eski yollarının İBB tarafından kapatılması ve kendilerine daha uzak bir alanda yeni bir yol yapılmasını gerekçe göstererek tepkilerini dile getirdi. Yeni yol çalışmalarından dolayı evinin bahçesine toprak yığıldığını ve bu sebeple bahçesini kullanamadığını dile getiren bir kadın, "1924 senesinde, buranın tapusu Atatürk zamanında bize verilmiş. Bahçemi aldılar, toprağımı doldurdular. Ben evi kiraya veremiyorum. Ben bu yaştan sonra nereye gideyim, mağdurum ben" dedi.

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"MADENİN İÇİNDEN GEÇEN YOLU TALEP EDİYORLAR"

Tepkiler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu ise, "Vatandaşlarımız bu yolun uzunluğundan şikayet ederek yine madenin içinden geçen yolu talep ediyorlar. Biz de onlara sizin ulaşım konforunuzu çözmek bizim sorumluluğumuzda bu bağlamda süreci çözüme kavuşturmak adına arkadaşlarımıza talimat verdik. Hanımefendiler kendi içlerinde kurul oluşturdular. Oturup, konuşulacak. Tabii sorun çok köklü, 1924'te burada tapusunu alıp Selanik'ten göç etmiş vatandaşlarımız var."

"Haklı olarak burada bu maden neden var diyorlar. Ona tabii benim bulacak çözümüm yok, yani bu sorun 40,50,60 yıllık bir sorun. Daha da eskisi var hatta ama biz şu anda buradaki yerleşim yerlerini korumak, ulaşım noktalarını insanların sağlıklarını tehdit edecek süreçlerden taşımak, onların konforunu, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak. Bizim yapmamız gereken bunlar" diye konuştu.

"KAMYONLARIN ARASINDAN ÇOCUKLAR OKULA GİDİYORDU"

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İmamoğlu, "Kendilerine de izah ettik. Bazı alışkanlıkları var haliyle, okullara çocukları hızlı gitsin, gelsin istiyorlar ama daha önce buradaki fotoğraflar, filmleri var bizde. Kamyonların arasından çocuklar okula gidiyordu. Şimdi bütün maden kamyonları ne Sultangazi'nin içinden geçiyor, ne de bu köylerin içinden geçiyor. Bundan 2-3 sene önce burada bu şekilde durmanız mümkün değildi. Bütün madenin tozu, toprağı, her şeyi buradaydı. Şimdi hepsi birbirinden ayrıştırıldı. Çok düzenli bir şekle kavuştu. Bundan rahatsız olanlar var, burada çok farklı odaklar var. Biz onları biliyoruz ama çözüme kavuşturduk. Milletin lehine yaptığımız adımların anlaşılması bazen zaman alıyor. Çok güzel olacak burası" şeklinde konuştu.

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