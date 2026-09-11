Ekrem İmamoğlu'na Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.

KARAR BOZULMUŞTU

İmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aynı davada bir kez daha hakim karşısına çıkan İmamoğlu hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.