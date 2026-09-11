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Ekrem İmamoğlu'na Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası

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#Ekrem İmamoğlu#Şadi Yazıcı#Hakaret
Ekrem İmamoğluna Şadi Yazıcıya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 13:32

Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.

KARAR BOZULMUŞTU

İmamoğlu, üç yıl önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat etmişti . İstinaf mahkemesi usulsüzlük nedeniyle söz konusu kararları bozmuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Aynı davada bir kez daha hakim karşısına çıkan İmamoğlu hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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