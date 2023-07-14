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Ekrem İmamoğlu’na hakaretten hapis istemi

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#İmamoğlu#Şadi Yazıcı#Hakaret
Ekrem İmamoğlu’na hakaretten hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı’ sırasında çıkan olayların ardından yaptığı konuşmada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dava açıldı.

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İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle, cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması da talep edildi. Savcılık, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “suç işlemeye tahrik” ve “iftira” suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 

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#İmamoğlu#Şadi Yazıcı#Hakaret

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