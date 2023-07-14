Ekrem İmamoğlu’na hakaretten hapis istemi

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İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, hakaret suçunun, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle, cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması da talep edildi. Savcılık, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “suç işlemeye tahrik” ve “iftira” suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.