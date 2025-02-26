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Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rektörlüğe yazı gönderdi

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#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma#YÖK Raporu
Ekrem İmamoğluna sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rektörlüğe yazı gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, soruşturma kapsamında ifadeye çağırdığı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz yatay geçişle alındığını belirterek İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdiği bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden belge talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda " Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında; K.K.T.C.'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığı, yatay geçiş işlemlerine kabul edilecek yükseköğretim kurumlarının tanınırlığının aranması gerektiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı;

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Bu kapsamda: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın raporu kapsamında; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılmasına son verilmemesi halinde hukuka aykırı durumdan doğacak sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturma başlatılması veya yürütülen bir soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğüne dair tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde söz konusu üniversitede herhangi bir bölüme kayıtlı olup olmadığının tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur " ifadeleri yer aldı.

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