Ekrem İmamoğlu’na 2. tutuklama ‘casusluk’tan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Gün, 4 Temmuz’da ‘casusluk’ suçundan tutuklandı. Hüseyin Gün’ün İBB soruşturmasından tutuklu Necati Özkan ile örgütün amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim kampanyasında işbirliği yaptığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkarıp strateji belirledikleri ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı iddia edildi. Ayrıca Hüseyin Gün’ün, Ekrem İmamoğlu’yla irtibatı olduğu öne sürüldü.

SAVCIYA 3 SAAT İFADE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Melih Geçek de ‘casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildi. Önceki sabah İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Geçek ‘casusluk’; Gün ise ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla adliyeye götürüldü. Ekrem İmamoğlu’nun 16.00’da başlayan savcılık ifadesi 19.00’da bitti. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, ‘siyasi casusluk’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Başka suçtan tutuklu Melih Geçek ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan Hüseyin Gün ise yeniden cezaevine götürüldü. Hâkimlik, saat 02.00 sıralarında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ’ı ‘siyasi casusluk’ iddiasıyla tutukladı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada İBB ‘İstanbul Senin’ uygulamasıyla 4,7 milyon kullanıcı verilerinin 2 ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DENİZ YÜCEL: VERİLER KOPYALANMADI KİMSEYE AKTARILMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin yasadışı yöntemlerle ele geçirilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacıyla ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’nün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul’daki, vatandaşların kişisel verilerini yabancı ülkelerin istihbarat birimlerine aktardıkları iddia edildi.

İMAMOĞLU: KOMPLO TEORİSİ

Ekrem İmamoğlu ifadesinde suçlamaları reddederek, “Casusluk suçu iddia edilerek, bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir. Benim nazarımda casusluk vatan hainliği ile eşdeğerdir. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Benim ne istihbarat örgütleriyle, istihbarat örgütlerinin çalışanlarıyla hiçbir şekilde bilgim alakam olamaz. Komplo teorisi ile karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir” dedi.