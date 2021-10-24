Ekrem İmamoğlu yeni taksi sitemini açıkladı

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İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler; maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak. İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak. Eve gidiş gelişte servis sağlanacak. 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek. Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak. SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak. Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek." ifadelerine yer verdi.