Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı: 300 kez görüşmüşler

Haberin Devamı

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, İBB Soruşturmasında son detayları kamuoyuyla paylaştı. Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan voleybolcu Derya Çayırgan ile Ekrem İmamoğlu arasında doğrudan 300 ayrı telefon görüşmesi gerçekleşmiş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, talep doğrultusunda Çayırgan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son bilgileri CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz aktardı;

"Voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun ruhsat karşılığında büyük indirimlerle ev aldığı firmadan Derya Çayırgan’ın da beşte biri fiyatına daire aldığı ortaya çıktı.

Çayırgan, 2023’te aldığı eve ilişkin savcılık ifadesinde neler söyledi? Soru işaretlerini içinde barındıran bir ifade ve süreç diyebiliriz. Şimdi öncelikle şununla başlayalım. İddialara konu konut projesi, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında da adı geçen bir konut projesi.

4 MİLYON 100 BİN TL’LİK ANLAŞMA, 1 MİLYON 465 BİN TL’LİK ÖDEME

Bu konut projesinden Derya Çayırgan bir ev satın alıyor. Ancak buradaki soru işaretini getiren şey evin satın alınması değil, evin satın alım sürecinde yaşananlar. Şimdi Derya Çayırgan buradan 3+1 bir daire alıyor ve bunu da ifadesinde ifade ediyor.

Peki bu dairenin bedelini, anlaşma fiyatını nasıl açıklıyor ifadesinde? “4 milyon 100 bin TL’ye, Beylikdüzü’ndeki bu evi almak için Adem Kameroğlu’yla anlaştım” diyor.

Adem Kameroğlu kim? Adı, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında da geçen bir iş insanı, inşaat firması sahibi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında soruşturma sürecinde tahliye edilmişti.

Haberin Devamı

Derya Çayırgan ifadesinde, “Adem Kameroğlu’yla bu ev için 4 milyon 100 bin liraya anlaştım,” diyor. Sonrasında yatırdığı tutarları da beyan ediyor.

Söz konusu ev için Adem Kameroğlu’na 32 bin dolar + 62 bin 570 TL + 20 bin TL yatırmışsınız, bu meblağlar nedir? şeklindeki soruya Çayırgan, bu paraları ev satışı için gönderdiğini söylüyor.

Peki bu tutarların güncel kurdaki karşılığı ne? Güncel kurla hesaplandığında ev için ödenen toplam rakam 1 milyon 465 bin 930 TL.

EVİN GÜNCEL DEĞERİ 12,5 – 13,5 MİLYON TL ARASINDA

İfadede ev için anlaşıldığı belirtilen rakam neydi? 4 milyon 100 bin TL. Peki bu evin güncel satış fiyatı ne? Derya Çayırgan’ın 3+1 olarak ifade ettiği Beylikdüzü’ndeki rezidans dairenin güncel satış fiyatı 12,5 milyon TL ile 13,5 milyon TL arasında değişiyor. Ancak Derya Çayırgan bu daireyi 2023 yılında 4 milyon 100 bin TL gibi bir rakama aldığını söylüyor.

Haberin Devamı

MASAK raporunda ise yatırılan tutarın 1 milyon 465 bin 930 TL olduğu, yani dairenin beşte biri fiyatına satın alındığı ortaya çıkıyor.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Buradan Adem Kameroğlu’nun etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeye geliyoruz. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iddianamede en çok konu edilen husus neydi? Özellikle iş insanlarından, inşaat firması sahiplerinden, müteahhitlerden; iskan ve ruhsat karşılığında bazı dairelerin talep edildiği, bazı dairelerin piyasa fiyatının çok altında belirli kişilere indirimli şekilde verildiği ve yine müteahhitlerden yüksek tutarlı meblalar istendiği iddiaları. Savcılığın bu yönde tespitleri iddianamede yer alıyor.

Adem Kameroğlu da etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde aynı konut projesiyle ilgili şunları söylüyor: “Beylikdüzü’ndeki o projedeki dairelerin satışı sırasında, yönlendirdikleri kişiler için yüksek indirimle daire vermemi istediler.

Bazı dairelerin fiyatını yarı fiyatına indirmek zorunda kaldım. Bölgede iş yapan çoğu müteahhit de benim yaşadıklarımı yaşamıştır.”

Haberin Devamı

Kameroğlu, söz konusu konut projesinden bahsediyor; Derya Çayırgan’ın da daire aldığı projeden.

İfadesinde ayrıca şunları söylüyor:

“İnşaata başlayacağım sırada Tuncay Yılmaz, inşaatın kabasını Adem Soytekin’e vermemi proje müdürlerime telkin etmiş.

Proje müdürlerim durumu bana anlattı. Adem Soytekin’in belediyeyle arasının iyi olduğunu biliyorum. Ekrem İmamoğlu ile yakın bir ilişkisi vardı. Bu ilişki sayesinde bölgede yapılan bazı inşaatların kabası kendisine verildi. Taşeronluktan patronluğa geçti.”

“Tüm samimiyetimle anlatıyorum ki kimse parasını ya da taşınmazlarını kendi isteğiyle vermez. Belediye, elindeki imkanları ve yetkileri kötüye kullanarak beni ve benim gibi iş yapanları taleplerini karşılamaya zorladı. Bu nedenle ben de anlattığım bu olayların mağduruyum. Uzun süredir de inşaat yapamıyorum.”

Haberin Devamı

Bu ifade son derece önemli. Çünkü bu ifadeden sonra ortaya çıkan tablo şu:

Derya Çayırgan’ın da Beylikdüzü’ndeki o projeden beşte biri fiyatına bir daire aldığı tespiti yapılıyor. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Gözden Kaçmasın Voleybolcuya adli kontrol Haberi görüntüle

“İNDİRİME ZORLANDIM”

Öte yandan şunu da ekleyelim: Adem Kameroğlu ifadesinde “indirime zorlandım” diyor.

Peki Derya Çayırgan savcılık ifadesinde ne diyor?

“Adem Kameroğlu ile üç kez görüştüm, indirim yapması için kendisiyle üç kez telefon görüşmesi yaptım,” şeklinde beyanda bulunuyor. Yani MASAK raporlarında tespit edilen transfer tutarları, ifadede beyan edilen tutarlar ve evin güncel rayiç bedeli arasında ciddi farklar bulunuyor. Elbette burada soruşturma süreci önemli.

Derya Çayırgan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HTS KAYITLARI: 3 DEĞİL 300 GÖRÜŞME

Öte yandan HTS kayıtları da dosyada yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile birkaç kez telefonda görüştüğünü söyledi. Ama HTS kayıtları bu anlamda ne söylüyor? Dün Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kısma ne yanıt verdi?

Ekrem İmamoğlu ile 2019 yılında tanıştığını, Taksim’de yürüyüş yaptığı esnada tesadüfi bir şekilde karşılaştıklarını, sonrasında kendisinden telefon numarasını istediğini; Ekrem İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın’ın kendi numarasını aldığını ve hatta Ekrem İmamoğlu’yla da belli bir döneme kadar Mustafa Akın aracılığıyla görüştüğünü ifade etti. Hatta Ekrem İmamoğlu’nun konutuna bir ziyaret de gerçekleştirdiğini söyledi.

Şimdi şu şekilde ifade ediyor; Derya Çayırgan ifadesinde diyor ki: “Ben Ekrem İmamoğlu’yla 2-3 kez görüştüm. Bazen aradığımda ulaşamadığımda da koruması Mustafa Akın’ı arıyordum. Görüşme talebim olduğunda onunla iletişime geçiyordum. Bu şekilde 2-3 defa görüşme oldu.” Bu yönde bir beyanda bulunmuştu.

Şimdi Başsavcılık, bu kişiler arasındaki görüşmelere ilişkin HTS kayıtlarını araştırdı. Peki HTS kayıtlarında ne gibi tespitlere ulaşıldı?

Derya Çayırgan ile Ekrem İmamoğlu arasında doğrudan 300 ayrı telefon görüşmesi olduğu belirlendi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın ile de Derya Çayırgan’ın 570 kez irtibat kurduğu tespit edildi. Hazırlanan ve incelenen HTS kayıtlarına göre; Ekrem İmamoğlu ve korumasıyla yapılan görüşmeler toplandığında toplam 870 ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın ve Derya Çayırgan arasında tespit edilen bu HTS kayıtları oldukça dikkat çekici.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Derya Çayırgan, İBB soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Hakkında adli kontrol kararı verildi. Süreç incelenmeye devam ediliyor.