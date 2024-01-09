Ekrem İmamoğlu saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamını hastanede ziyaret etti

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İmamoğlu, Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde ziyaret etti. İmamoğlu, Usta'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

"HAİNCE SALDIRIYA UĞRADI"

Ziyaretin ardından konuşan İmamoğlu, "Fatih Camisi'nin kıymetli imamı saygıdeğer hocamızı ziyaret ettik. Allah korumuş çok haince bir saldırıya uğradı. Şükürler olsun bugün sağlığını oldukça iyi bir şekilde gördük. Kıymetli başhekimimizin de ifadeleriyle çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin en şekilde yürütüldüğünü takip ediyorum" dedi.

"EN KISA ZAMANDA GÜZEL SESİYLE FATİH CAMİİ'NE GERİ DÖNER"

"İnşallah bir daha böyle saldırıların yaşanmasının hiçbir zaman ülkemizde gündem olmaz" diyen İmamoğlu, "Bize uygun şeyler değil. Caminin içinde bir saldırının olması ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanını bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve yine bir başka hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ederim en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camisi'ndeki görevine geri döner. Kendisine şifa diliyorum" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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