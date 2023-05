Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Haberin Devamı

Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'ne eşi Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ile saat 11.00 sıralarında gelen Ekrem İmamoğlu, oyunu 2224 numaralı sandıkta verdi. Eşi ve oğlu ile oyunu kullanan İmamoğlu, sonrasında okul bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Demokrasi adına sorunsuz bir seçim geçmesini dileyen Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ve daha öncesindeki halk olarak demokrasi mücadelemiz, neredeyse 200 yıla yakındır. 200 yıldır insanlar, bireysel hak ve özgürlükleri için bu topraklarda mücadele ediyorlar. O bakımdan, bugünün ona yakışan bir erdemle, davranışla ve işleyişle geçmesi mühim. Bu yönde görevi olan insanlar var. Az önce selamladım. Sandıkta görev alan her siyasi partinin temsilcileri var. Görev alan devlet görevlisi, memurlar var. Her birisine öncelikle teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Mesele, atılan her oyun doğru şekilde adresine ulaşmasını sağlamak. Bir oya bile halel getirmemek. Çünkü, oy milletimiz adına bir namustur. O namusun korunması görevi, başta buradaki görevlilerle başlar ve sonrasında devam eder. Ta ilçe seçim kuruluna, oradan il seçim kuruluna, Yüksek Seçim Kurulu'na kadar devam eder. O bakımdan hepsine başarılar diliyorum. Görevlerini layıkıyla yapacaklarına inanıyorum. Lütfen hassas olalım. En doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, vatanımızın her hattında bu görevinde her birisine başarılar dilerim. Bu süreçte toplumun güvenliğini sağlayan insanlarımızın burada sorunsuz sulh içerisinde süreci tamamlamalarına katkı sunan bütün emniyet güçlerimizi her zaman dualarımızla ayaklarına taş değmesin dediğimiz polisimiz, jandarmamız ve bütün emniyet güçlerimize de başarılı bir gün geçirmelerini ve bu hususta gereken en hassas işleyişi de yerine getirecek inancımla kendilerini tebrik etmek istiyorum. Lütfen görevlerini en güzel şekilde yapsınlar. Onlar bizim canımız, hepsini Allah korusun" dedi.

Seçim turları öncesinin arzu ettikleri dille geçmediğini aktaran İmamoğlu, "Bu dilin karşılığında gerçekten insanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Bu dilin karşılığında insanlar, umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü, çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu birçok hususla karşı karşıya kaldık" diye konuştu. Helalleşilecek çok şey olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Yarından itibaren bunlar konuşulacak. Ben, peşini bırakmayacağım. Birileri 'ya olur böyle şeyler seçim sathında' dese de bırakmayacağım" şeklinde konuştu.