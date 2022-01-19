Ekrem İmamoğlu: ‘Kılıçdaroğlu ile ilişkimize baba-oğul ilişkisi deyin’

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İmamoğlu, dün inşaatı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultantepe metro hattındaki incelemelerinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İstanbul gündeminin dışında konuştuğum tek bir husus bulun, getirin önüme koyun. Benim işim gücüm İstanbul. Her gün İstanbul’un bir sokağındayım, mahallesindeyim, bir ilçesindeyim. Başka bir yere gittiğim yok. Birileri kavga istiyorlar. Ekrem İmamoğlu’nu kavga ettirmek istiyorlar. Ben dünyada benim genel başkanımla en son kavga edecek kişiyim. İBB’de en iyi hizmeti yapmaya çalışan birisi olduğum için, ondan da en fazla gururlanacak kişi benim partimin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Dolayısıyla buna ‘Bir baba oğul ilişkisi gibi deyin, bir Genel Başkan– İBB Başkanı ilişkisi’ deyin, ‘Geçmişten beri bir siyasi yol arkadaşı, yoldaş ilişkisi’ deyin, ne derseniz deyin. Bizim huzurumuzu kaçıracak, bizi kavga ettirecek Türkiye Cumhuriyeti’nden bir Allah’ın kulu yok. Koltuk sevdası söz konusu değildir.”