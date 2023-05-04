Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u ayağa kaldıracak önemli bir proje hazırlıyoruz

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy - Sarıgazi arasında yapımı devam eden metro çalışmasının ilk vagonunun raylara indirilmesinin test sürüşüne katıldı. Programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Anadolu yakasının Kuzeyinde bulunan önemli bir hat.

İnşallah 9 ya da 10 ay sonra Samandıra'dan bir hemşerimiz 40 veya 45 dakikada Üsküdar'a gidebilecek. Çünkü Çekmeköyde'de Üsküdar hattı var, bu hat önemli bir hat. Gururlu bir test sürüşü yapıyoruz. Gerçekten önemli olacak, hep beraber 2024 yılı ocak ya da şubat ayında trenimize binip Samandıra'da ineceğiz" dedi.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU, SULTANBEYLİ'DE HALK İLE BULUŞTU

Çekmeköy -Sarıgazi Metro test sürüşünün ardından Sultanbeyli'de halk ile buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sultanbeyli'nin içinde bulunduğu 5 ilçenin artan atık su ihtiyacıyla ilgili, onun temizlenmesi, dönüştürülmesiyle ilgili Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini hızla tamamlayacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Beylikdüzü arasında İstanbul'u ayağa kaldıracak önemli bir proje hazırlıyoruz. Projesi bitmek üzere finansman görüşmeleri yapıldı.14 Mayıs sonrası hükümetimizin İstanbul'a dair önemli projelerinden bir tanesi, bu bölgeyi Beylikdüzü'ne kadar bağlayacak "HIZRAY" projesidir. Bu Metro ne yapacak biliyor musunuz? Sizi buradan Beylikdüzü'ne 50 dakikada götürecek. 14 Mayıs'ı hepbirlikte memleket adına bir demokrasi ve adalet bayramı haline getireceğiz. Bu şehri hepbilikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.