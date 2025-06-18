Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı: İmamoğlu'nun 7 aklama suçunun faili olduğu tespit edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK tarafından hazırlanan raporda, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ ve Güllüce Tarımcılık Sanayi Ticaret AŞ değerlendirmeye dahil edildi.

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin soruşturma dosyasına sunulan rapora ulaşıldı.

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İmamoğlu İnşaat AŞ'nin banka hesaplarına varlık barışı kapsamında kaynağı tespit edilemeyen ve nakit yatırılan 35 milyon 220 bin 151 lira olduğu ifade edilen raporda, İmamoğlu İnşaat AŞ'den İnmari Oxygen Projesi'nde satışı gerçekleşen 3 daire ile parası şirkete giren ancak tapuda B.B'ye devri yapılmayan villa için 7 milyon lira ödendiği belirtildi.

Raporda, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilen şüpheli Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Güllüce Tarımcılık AŞ hisselerinin, İmamoğlu İnşaat AŞ'ye devredilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.

Buna göre, finansman kaynağı İBB ve iştiraklerinden gelen paralarla söz konusu şirket ve 2 villanın, İmamoğlu İnşaat AŞ'ye "kanuna ve ticari teamüllere uygun olmayan, adi sözleşme ile göstermelik bir fiyata devredildiği, söz konusu sözleşmede göstermelik fiyatın gizlenmesi amacıyla rastgele maddelerin yazıldığı" değerlendirildi.

KÜLTÜR AŞ İHALELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLE İMAMOĞLU İNŞAAT'TAN VİLLA SATIN ALINDI

Raporda, İmamoğlu İnşaat AŞ'nin İnmari Prime Projesi'nde yüzde 50-50 paylaşım oranıyla yaptığı 18 villa olduğu, 9 villanın arsa sahiplerine verildiği, şirkete kalan 9 villadan 3'ünün de satıldığı ifade edildi.

Villalardan birini şüpheli Hüseyin Köksal'ın satın aldığı, parasının ise kendi sahibi olduğu Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'nin ödediği, bunun finansman kaynağının da Kültür AŞ'den alınan ihale sonucu elde edilen gelir olduğu aktarılan raporda, söz konusu paranın izinin, şirket ve kişilerin banka hesapları arasında dolaştırılarak kaybettirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

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Raporda, diğer villayı satın alan kişinin Selver Yılmaz olduğu, paranın finansman kaynağının bir kısmının nakit yatırıldığı ve kaynağı belirlenemeyen tutarlar olduğu, bir kısmının da İBB iştiraki olan Ağaç AŞ'den Gürçam Süs Bitkileri şirketine aktarılan paralar olduğu bilgisi verildi.

"TİCARİ DEFTERLERDE MUHASEBE HİLELERİ YAPILDIĞI" İDDİASI

Kaynağı belirlenemeyen paralarla ve cari hesaba normal işleyişten farklı kaydedilen yüksek tutarla finansman sağlandığı, muvazaalı işlemler olduğu yönünde kuvvetli şüphe olan satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterildiği, satın almaya ilişkin ticari fatura kesildiği ve şirketin yasal defterlerine kaydedildiği anlatılan raporda, öncesinde de ticari defterlerde muhasebe hileleri yapıldığı belirtildi.

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Raporda, Bilkont Dış Ticaret AŞ'den Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 dairenin bedelinin banka üzerinden göstermelik olarak gönderildiği ancak devreden şirketin daha sonra bu bedeli nakit çekip Hasan İmamoğlu'na iade ettiği belirtildi.

Raporda, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da kurulan Tectum Investments Doo. şirketinin hesabına annesi Dilek Kaya İmamoğlu ile dedesi Hasan İmamoğlu tarafından toplam 637 bin 106 avro gönderildiğine işaret edilerek, bunun aklama suçunu oluşturduğu aktarıldı.

"Toplam aklanan suç gelirinin, 25 adet gayrimenkul-taşınmaz, 63 milyon 550 bin 151 lira ve 637 bin 106 avro olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen raporda, 2016-2025 yıllarında birçok kez işlendiği değerlendirilen "aklama" suçunun faillerinin birlikte ve iştirak halinde Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olduğu belirtildi.

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RAPORDA TESPİT EDİLEN 7 EYLEM

"Güllüce Tarımcılık AŞ'nin Hisselerinin İmamoğlu İnşaat AŞ'ye Devrine İlişkin Yapılan Değerlendirme" bölümüne vurgu yapılan raporda, İBB ve iştiraklerinden gelen paralarla şüpheli Ali Nuhoğlu tarafından 2021'de kurulan ve 2 adet villa satın alan şirketin İmamoğlu İnşaat AŞ'ye kanuna ve ticari teamüllere uygun olmayan, adi sözleşme ile göstermelik bir fiyata devredilmesinin ve söz konusu sözleşmede göstermelik fiyatın gizlenmesi amacıyla rastgele maddelerin yazılmasının, soruşturma dosyasındaki ifadelerden ve şüpheli Murat Kapki'nin yurt dışına para kaçırmasından anlaşıldığı ifade edildi.

Soruşturma dosyasının öğrenilmesi nedeniyle yine göstermelik fiyatın gizlenmesi amacıyla ara buluculuk sözleşmesi düzenlendiğine yer verilen raporda, söz konusu devre ilişkin İmamoğlu İnşaat AŞ'nin yasal defterlerine göstermelik borç kaydı (cari hesap) yapıldığı aktarıldı.

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Raporda, ikinci eylemin birbirini tamamlayan üç farklı eylemden oluştuğu belirtildi.

Buna göre "İmamoğlu İnşaat AŞ'nin İnmari Prime Projesi Kapsamında Yapmış Olduğu Villa Satışlarına İlişkin Yapılan Değerlendirme" kısmında, İmamoğlu İnşaat AŞ'nin yüzde 50-50 paylaşım oranıyla yaptığı 18 villadan oluşan projeden 9 villanın arsa sahiplerine verilmesi sonrası şirkete kalan 9 villadan 3'ünü sattığı anlatıldı.

Villalardan birini satın alan tüzel kişinin (Carsal Reklamcılık) ödediği paranın finansman kaynağının İBB'nin iştiraki olan Kültür AŞ'den alınan ihale sonucu elde edilen gelir olduğuna vurgu yapılan raporda, "Bu bağlamda şirket ve kişi banka hesapları arasında dolaştırılmak suretiyle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, muvazaalı işlemler olduğu yönünde kuvvetli şüphe olan satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterildiği, satın almaya ilişkin ticari fatura kesildiği ve şirketin yasal defterlerine kaydedildiği" ifade edildi.

Satılan villalardan birini alan gerçek kişinin şüpheli ve şirket genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz olduğuna yer veriler raporda, finansman kaynağının bir kısmının nakit yatan ve kaynağı belirlenemeyen tutarlar, bir kısmının ise İBB iştiraki Ağaç A.Ş'den Gürçam Süs Bitkileri şirketine aktarılan paralar olduğu kaydedildi.

Raporda, bu bağlamda şirket ve kişi banka hesapları arasında dolaştırılmak suretiyle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığına vurgu yapıldı.

Villalardan bir diğerini satın alan gerçek kişinin, şirketin taşeron olarak elektrik işlerini yaptığı tespit edilen Mahmut G. olduğu belirtilen raporda, bu kişinin Tuncay Yılmaz'dan taşınmaz satın alan Hanife Boran'ın kardeşi olduğu, finansman kaynağının bir kısmının nakit yatan ve kaynağı belirlenemeyen tutarlar, bir kısmının ise İmamoğlu İnşaat AŞ'nin yasal defterlerine daha önce yapılan kayıtlardan tamamen farklı olarak yüksek tutarlı cari hesaba borç olarak kaydedilen miktardan mahsup edilen tutar olduğu anlatıldı.

3. EYLEM

Söz konusu raporda 3. eylem olarak aktırılan bölümde şu tespitlere yer verildi:

"İmamoğlu İnşaat AŞ'nin çalışanları Baran G. ve Burcu B'ye şirketin yaptığı projelerden taşınmaz satılması, şirketin banka hesaplarına mali profili uygun olmayan şahıslarca kaynağı belirsiz nakit yatırmalar gerçekleştirilmesi, hatta nakit girişlerin izinin kaybettirilmesi amacıyla araya başka kişilerin banka hesaplarının da sokulması, muvazaalı işlemler olduğu yönünde kuvvetli şüphe olan satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterilmesi, satın almaya ilişkin ticari fatura kesilmesi ve şirketin yasal defterlerine kaydedilmesi, öncesinde ticari defterlerde muhasebe hilelerinin yapılması."

Raporda belirtilen 4. eylemde, SSB Gayrimenkul AŞ'nin satın aldığı villa karşılığında ödediği paraların, satın aldığı şirketin hesaplarından nakit olarak çekilmek suretiyle şirket yetkilisi Tuncay Yılmaz'a elden verildiği aktarılarak, satın alma işleminin ticari bir satın alma işlemi olarak gösterildiği ve söz konusu villanın satışı sonrasında paranın Asoy İnşaat AŞ'ye gönderildiği aktarıldı.

Devam eden bir proje kapsamında iki şirket arasında ticari teamüllere uymayan bir şekilde taşınmaz devredildiği belirtilen raporda, "Taşınmazın şirket defterlerine kaydedilmeden paranın cari hesapta izlenmesi, aralarında bir sözleşme yapılmadan inşaatın tamamlanması, 14 ofisin bu mahiyette devredilmesi, bu süreçle ilgili muhasebe hileleri yapılması, 2023 yılında iki şirket arasında 14 ofisin devri ile söz konusu sürecin tamamlanmasına karşın soruşturma dosyasındaki ifadelerden ve şüpheli Murat Kapki'nin yurt dışına para kaçırmasından anlaşılacağı üzere soruşturma dosyasının öğrenilmesi nedeniyle 2025 yılında Asoy İnşaat AŞ tarafından söz konusu devirlere ilişkin fatura kesilmesi, akabinde SSB Gayrimenkul AŞ tarafından Asoy İnşaat AŞ'ye fatura kesilmesi, ödeme yapılması ve mevcutta cari hesap bakiyesinin olması, kısacası süreçte ticari defterlerde muhasebe hilelerinin yapılması." tespitlerine yer verildi.

MASAK raporunda yer alan 5. eylem; "Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 adet dairenin karşılığının banka kanalıyla göstermelik şekilde daire bedeli olarak gönderilmesi ve akabinde taşınmazları devreden şirketin nakit çekip tutarları iade etmesi" olarak gösterildi.

Raporda 6. eylemin, "İmamoğlu İnşaat AŞ'ye 7256 Sayılı Varlık Barışı Yasası kapsamında kaynağı belirsiz para yatırılması", 7. eylemin ise Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan gelen tutarların Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilmesi" olduğu kaydedildi.

Faillerin, birlikte ve iştirak halinde hareket eden analiz konusu şahıslar olan Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olduğu belirtilen raporda, Ali Nuhoğlu, Selver Yılmaz, Yiğit Çam, Mahmut Gültekin, Hüseyin Köksel, Baran Gönül, Burcu Beyazoğlu, Adem Soytekin, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun da raporda sıralanan bazı eylemlerde fail olduğu vurgulandı.

RAPORDA ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ DE YER ALDI

MASAK tarafından hazırlanan raporda, mali kayıtların yanı sıra bazı şüphelilerin ifadeleri de yer aldı.

Şüphelilerden Furkan Hamzaoğlu, rapora yansıyan ifadesinde, "Mutlu İnşaat" adı altındaki aile şirketlerinin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde inşaat yaptığını söyledi.

Hamzaoğlu, Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Kemal Şahin ile 2013'te hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi yaparak, U. İnşaat, B. İnşaat, M.T. ve M. Madencilik'le birlikte "W.S." adlı inşaat projesini devraldıklarını anlattı.

Projeden aynı yıl satışa başladıklarını dile getiren Hamzaoğlu, ekonomik anlamda sıkışıklıkları olduğu için kendi payları olan yüzde 20'nin yüzde 10'una Adem Soytekin (tutuklu şüpheli) ve K.K. adlı kişiyi harici ortak yaptıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Soytekin'i 2012'de G. İnşaat'a kalfalık yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "2014'te yerel seçimler yapıldıktan ve Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından sonra Adem Soytekin'in, İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına finans sağladığını kendisinden öğrendik." diye konuştu.

"RUHSAT YA DA İSKAN İÇİN SOYTEKİN DEVREYE GİRER, İŞ SAHİPLERİNDEN PARA YA DA DAİRE TALEP EDER"

İmamoğlu belediye başkanı seçilince inşaat ruhsat işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Hamzaoğlu, "Ruhsat işlerini Ş. Holding takip ediyordu. Beylikdüzü Belediyesi o dönem 20 milyon lira arsa sahibinden, 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep etti. Bu konuya diğer ortaklarımız da vakıftır. Kendilerine sorulabilir. Ancak biz belediyenin bu talebini dükkanlar ve daireler vererek karşıladık. İnşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkan verdik. İnşaatın kabasını Adem Soytekin yaptı. Ancak yapmış olduğu inşaatın bedelini biz haricen kendisine ödedik. Bahsettiğim 5 daire ve 6 dükkanı Soytekin'in şirketlerine devrettik. Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, benzer bir durumu iskan alma sürecinde de yaşadıklarını belirterek, "Soytekin, bizden iskan almak için 3 milyon 500 bin lira talep etti. Biz de bu paranın şirketten gayriresmi çıkamayacağını belirttik. Bunun üzerine ortak girişime fatura kesti. Bu para Soytekin'e ödendi. W.S. projesinde arsa sahibi olan Kemal Şahin'e Beylikdüzü'nde bir okul yaptırıldı. Bu okul da ruhsat işlemleri için yaptırılmıştır. Soytekin'in belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla olan ilişkisini bölgede inşaat yapan herkes bilirdi. Bu nedenle ruhsat ya da iskan için Soytekin devreye girer, iş sahiplerinden para ya da daire talep eder, bunun üzerine de iskan ve izinler verilirdi." diye konuştu.

"ÖLEN İÇİN PARA TOPLANDI AMA AİLESİNE VERİLMEDİ" İDDİASI

Hatırlamadığı bir tarihte Beylikdüzü Belediyesinin muhasebe işlerine bakan kişinin intihar ettiğini aktaran Hamzaoğlu, "Belediye meclisi ölenin ailesine destek olmak için yardım toplama kararı almıştı. Bunun sonrasında Soytekin, ölenin ailesine W.S.'den daire alınacağını, bunun için para toplandığını söyledi ve aileyi sitedeki bir daireye yerleştirdi. Ancak üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen aileye daire alınmadı. Aile herhangi bir kira ödemeden dairede oturmaya devam etti. Aile için toplanan paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Ölenin eşi bizden tapuyu istedi ancak biz de ödeme yapılmadığı için tapuyu devredemeyeceğimizi belirttik. Belediyenin bize karşı tavır almaması için kadının bu zamana kadar oturmasına müsaade ettik." dedi.

Hamzaoğlu, 2017'de Beylikdüzü'nde "P." isimli projelerinin yerini aldıklarını, 30 Mart 2019'da ruhsatlarının verildiğini ancak iskan alamadıklarını belirtti.

"KİMSE SOYTEKİN'İN TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİREMEZ"

Projenin inşaat alanında tarihi eser kalıntıları çıktığı için Anıtlar Kuruluna yaptıkları müracaatın sonuçlanmadığını kaydeden Hamzaoğlu, "Ruhsatı almadan kısa bir süre önce şubat-mart aylarında Soytekin beni aradı. Satış ofisimize geldi, bana 'İnşaat ruhsatı almak istiyorsanız 3 milyon lira vereceksiniz, ben ruhsatınızı alacağım.' dedi. Biz de kendisine 3 milyon 50 bin liralık çek verdik. Herhangi bir faturaya istinaden bu çeki vermedik, hesaplarımızdan şahsi çıkış yaptık. Soytekin'in teklifini kabul etmeseydik hiçbir şekilde ruhsatımızı alamayacağımızı biliyorduk. Benzer durumu yaşayan birçok kişi bölgede vardır. Kimse Soytekin'in bu tekliflerini geri çeviremez." şeklinde beyanda bulundu.

Hamzaoğlu, Esenyurt'taki "B." adlı projelerinin inşaatını 2018'de bitirdiklerini, inşaatın iskanını ise 2024'te aldıklarını anlattığı ifadesinde, şunları kaydetti:

"İskanı almadan önce yine Soytekin beni aradı. Kendisine ait kafeye çağırdı. 'A." ve "B."nin (projeler) iskanını alacağım, siz de çocuk üniversitesi yaptıracaksınız.' dedi. Maliyetini de 8 milyon lira olarak belirtti. Biz de ortaklarımızla görüşüp payımıza düşen tutarı kabul ettik. Bu konuda Soytekin ile protokol yaptık. Daha sonra Soytekin bize 20 milyon lira maliyet çıkardı, biz de farka ilişkin ödeme yapmayacağımızı belirttik. İlk anlaştığımız tutar üzerinden kendisine ödeme yaptık. Buranın inşaatını da Soytekin'in kendisinin yaptığını öğrendik."

Ekrem İmamoğlu ile hiç yüz yüze görüşmediklerini aktaran Hamzaoğlu, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birkaç kez bir araya geldiklerini ancak Çalık'ın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.

Hamzaoğlu, inşaat yaptıkları dönemlerde inşaatçılarla genelde Soytekin'in muhatap olduğunu, belediyenin taleplerini müteahhitlere Soytekin'in ilettiğini belirterek, "Soytekin'in devir aldığı daire ve dükkanların kimlerin üzerine geçirildiğini bilmiyorum ama bizim inşaatımızda kendisine verdiğimiz dairelerden 4'ü Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirilmiş." dedi.

Raporda, Hamzaoğlu'nun ifadesinin ardından Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ve hesap hareketleri incelemelerine yer verildi.

Kayıtlara göre Ş. Holding A.Ş'nin ortağı olduğu B. adlı şirket tarafından 4 Eylül 2019'da Hasan İmamoğlu'na 4 adet daire devri yapıldığı, ayrıca İmamoğlu'nun hesap hareketlerine göre bu dairelerden kira geliri elde ettiği aktarıldı.