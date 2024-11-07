Ekrem İmamoğlu: Görüşmede ısrarlıyım

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İNİSİYATİF ALIYORUM

Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul’da ‘Brand Week İstanbul 2024’ konferansının açılışına katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Tarihin bu zor dönemecinde, demokrasimize sahip çıkmak her zamankinden daha da önemli. O nedenle ben kendimi bu konularda sorumlu kabul ediyorum. TBB Başkanı olarak inisiyatif alıyorum. TBMM’deki partilerin genel başkanlarıyla bizzat görüşüyorum. Görüşemeyen, görüşememesini istismar olarak nitelendirip kabul etmeyen insanlara ısrarla gitmeye devam edeceğim. Hiç kimsenin bizim ısrar ve iyi niyetimizden kurtulma şansı yok. Bu süreçte hiçbir şekilde geri adım atmayacağız.”

İmamoğlu dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da görüştü. Görüşme sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, “Hiç incelemeden, irdelemeden, süreci 7 saatte karara bağlama hızı hukuka dair olan o kötü durumun bir özeti. Hepsi bir garabet” dedi. Erbakan ise görüşmede, kayyum uygulamalarının hukuki olmadığını dile getirdiklerini söyledi.