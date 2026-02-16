×
Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında 4. kez hakim karşısına çıkıyor

Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında 4. kez hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 11:17

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı:'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. 

