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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt verdi

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#İstanbul#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek söyleşiye katıldı. İmamoğlu, bir izleyicinin Cumhurbaşkanlığı sorusuna da cevap verdi.

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Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında standları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

Söyleşi de konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "AIlah bilir" karşılığını verdi.

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi.

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"ODA BAŞKANI TAKSİ ESNAFININ DEĞİL PLAKALARIN ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR"

İmamoğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taksi ihtiyacı konusunda kararlı olduklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "Bizim ısrarımız karşısında doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasa çıkmasında konusunda son UKOME toplantısında olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyaç vardır. İBB olarak ve başkanı olarak şunu söyleyeyim; İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı, taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden, hala bu işte direnç ortaya koymaktadır" dedi.

Fuarda, Dilek İmamoğlu İBB yayınlarının bulunduğu standı ziyaret ederek kitap imzaladı.

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#İstanbul#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu

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