HABERLERGündem Haberleri

Ekrem İmamoğlu "Casusluk" soruşturmasında ifade veriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#İBB#Casusluk
Ekrem İmamoğlu Casusluk soruşturmasında ifade veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 16:39

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı. Öte yandan Şüpheli Hüseyin Gün'ün emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

Haberin Devamı

GÜN, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARLANMA TALEBİNDE BULUNDU

Şüpheli Ekrem İmamoğu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alınıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İBB#Casusluk

