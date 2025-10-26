Ekrem İmamoğlu "Casusluk" soruşturmasında ifade veriyor!

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

GÜN, ETKİN PİŞMANLIKTAN YARLANMA TALEBİNDE BULUNDU

Şüpheli Ekrem İmamoğu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alınıyor.