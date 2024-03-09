Ekrem İmamoğlu: Bu millet seni sınıfta bırakır

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik Sahil Meydanı’nda miting gerçekleştirdi. Mitinge CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı da katıldı. İmamoğlu konuşmasında İstanbul’a yönelik projelerine değindi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a eleştiride bulundu. Miting sonunda CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı’yı yanına davet eden İmamoğlu, "Tarık Balyalı’yı birlikte, önce size sonra Allah’a havale ediyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"PENDİK’İ KAYBOLMUŞ KADERİNDEN KURTARACAĞIZ"

İmamoğlu, "Bize 5 yıl verin Tarık Balyalı ile omuz omuza Pendik’i bugünkü kaybolmuş kaderinden kurtaracağız. İstanbul’un doğusunda, kalbinin en hızlı attığı, insanlarını huzurlu kılan, pırlanta gibi bir yer yapacağız" dedi.

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“BARET KAFAYA TAKILIR BİR KERE"

İmamoğlu, “İstanbul’da biliyorsunuz her parti aday çıkardı İmamoğlu’nun karşısına. Çıkartsınlar biz saygı duyuyoruz. Cumhur İttifakı da, AK Parti ile toplam 4 partinin ortak adayı çıktı. Bir de ben varım. Rakibime diyorum ki İstanbul’a yabancı bir aday, dışarıdan atandı. Atama aday, ithal aday diyorum. İlçelerin sadece adını değil, hangi yakada olduğunu da bilmiyor. Kötü olan şu. Haydi diyelim öyle görevlendirdin yolladın. Yolladığın insan çalışkan olacak, dersine çalışacak. Öyle ayağına baret giymekle olmuyor, baret kafaya takılır bir kere" diye konuştu.

“ACEMİ ADAY DERKEN TESPİT YAPIYORUM"

İmamoğlu, “Bakın ben dalga geçmiyorum, acemi aday derken bir tespit yapıyorum. İstanbul’u bilemiyor olabilirsin ama bu ateşten gömleği giymeye karar verdiysen dersine çalışacaksın. İstanbul zor bir sınav, dersine çalışmazsan bu millet seni sınıfta bırakır" ifadelerini kullandı.

“17 BAKAN BİRDEN İSTANBUL’A GELECEKMİŞ"

İmamoğlu, “Son aday bana yetişemeyip, soluğu kesilince ne olmuş biliyor musunuz? Ankara’da seferberlik kararı çıkmış, bütün bakanlar İstanbul’a demişler. Hepsi buraya geliyor. Galiba az önce de bir tanesine sahil yolunda yol vermek zorunda kaldık. Şaşırdı herhalde, yukarıdan gideceğine buradan geçiyordu. Bir kısmı zaten sahada. Bütün semtleri paylaşmışlar. 17’si birden İstanbul’a gelecekmiş, hatta o bir kişi de gelmek üzereymiş, az kalmış. Bugün yarın gelir. Ben misafirperverim, misafir ağırlamayı bilirim. 2019’da nasıl misafiri milletimizle ağırladık en iyi onlar biliyor" dedi.Miting sonunda İmamoğlu alandan ayrıldı.