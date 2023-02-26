Ekrem İmamoğlu: Binasını kontrol için 100 bin kişi başvurdu

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İBB bünyesinde kurulan İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu toplantısının açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu şu bilgileri verdi: “Bugün İstanbul’da yaşayan her kesimden vatandaşımız kaygılı. İnsanlarımızın en büyük kaygısı evinin muhtemel deprem karşısındaki dayanıklılığı. Geçtiğimiz son üç yıl içinde İBB olarak görevlendirdiğimiz ekiplerimiz 107 bin binayı tek tek ziyaret etmişti. O ziyaretlerde sadece 29 bin binada oturan vatandaşımız binasında inceleme yapılmasını kabul etmişti. Ama Kahramanmaraş depremi sonrasında bize başvuran yurttaşlarımızın sayısı birkaç günde 100 bine ulaştı. Elbette bu kaygıyı hafife alma lüksümüz yok. Hiç kimsenin böyle bir hakkı da yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır.

EN AZ MALİYET 360 MİLYAR TL

Bugün İstanbul’u hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek demek Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerektiriyor. Bir konutun maliyetinin en iyimser haliyle 1 milyon liranın üzerinde olduğu bir ortamda sadece bina stoku açısından 90 bin ağır hasarlı binadan söz ediyoruz. Çok iyimser biçimde, bina başına 4 bağımsız birim varsaydığımızda sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar lira eder. Şimdi seferberlik zamanı diyoruz.”

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KARBON FİBER ÖNERMİŞTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Antakya’daki yıkılmayan A-1 Blok’u yerinde incelemiş ve İstanbul’daki güçlendirmelerde de karbon fiber yönteminin kullanılacağını söylemişti.