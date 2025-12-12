Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' ertelendi

Haberin Devamı

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu'nun, 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmaya CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi katıldı.

AVUKAT MEHMET PEHLİVAN'IN DURUŞMAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bir önceki celsede, Mehmet Pehlivan'ın dosya kapsamında zorunlu müdafilik görevinin bulunmadığı ve duruşmada başka sanık avukatlarının hazır bulunduğu gerekçesiyle, davaya katılma yönünde mahkemeye talepte bulunulması halinde bu talebin duruşma arasında değerlendirilmesine karar verilmişti. Bugün görülen duruşmada ise mahkeme, söz konusu talebi reddetti.

"BU DOSYADA DA HAKİM DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRADIM"

Mahkemede savunma yapan Ekrem İmamoğlu, "Ne yazık ki bu dosyada da hakim değişikliğine uğradım. Bugün burada bulunmanızın farklı bir görevlendirmeyle olduğunu da biliyorum. Büyük adalet yaralarını, yargıyı kendi siyasi emelleri için araçsallaştırmanın yarattığı hasarları çok sıkı analiz etmek zorunda olduğumuzu buradan gür bir sesle Türk milletine ilan ediyorum. Ülkemizde adaletin seyrini belirleyen bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu süreç ne sadece bir siyasetçiye yöneltilmiş soruşturmalarla sınırlıdır ne de birkaç iddianamenin kuru satırlarına sığabilecek kadar dar bir meseledir. Bu süreç, siyasetin yargıya gölge düşürdüğü karar mekanizmalarının, kurumların tarafsızlığını yitirdiği düzenlerin, kamu gücünün hakikat yerine talimata yaslandığı bir süreçtir. Burada anlatacaklarım yalnızca üzerime atılı suçlamaları yanıtlamakla sınırlı olmayacak. Ülkemizin adalet sisteminde yaşanan bu istikrarsızlığı, yön kaybını ve güç istismarını çıplak bir şekilde gözler önüne serecek. Bugün karşımızdaki tablo şudur: Yaşananlar kişisel değildir. Aksine yerleşik bir uygulamanın, bilinçli bir tercihin ve sistematik bir yöntemin ürünüdür. Hakkımda açılan her davada, her soruşturma doğal işleyişinde mümkün olmayan bir hızla devreye girdi. Normalde aylar sürecek işlemler birkaç saat içinde tamamlandı" dedi.

"BU BİLİRKİŞİNİN BAKTIĞI DOSYALAR NEDENSE YA BENİM YA ÇEVREMDEKİLERİN DOSYASI"

İmamoğlu savunmasında, "Kamu görevlisini etkilemeye teşebbüs meselesi, inanın en garip davalardan biridir. Her biri trajikomiktir; bu gerçekten hem komik hem de çok şaşırtıcıdır. Siyasetçilerden aldığı emirle rapor yazan, ısmarlama raporlar hazırlayarak Türk hukukunu hafife alan ve istismar eden bir bilirkişiyi eleştirdiğim için bugün bu mahkemedeyiz. Kimdir bu bilirkişi? Kendisi İstanbul'da muhasebe alanında görev yapan 1891 kişiden sadece biridir. Ama biz onu öyle bir bilirkişi olarak tanıyoruz ki Beylikdüzü'nde oluşturulan davada, olmayan bir rapordan söz edecek kadar gözü karadır. Ortada öyle bir rapor yoktur. Ne hikmetse bu davadaki mahiyetinden sonra kendisine peş peşe yeni görevler verildi ve tuhaf bir rastlantı olacak ki bu görevlerin tamamı benimle ya da benim çevremdeki arkadaşlarımla ilgili dosyalardır. İhtimale baktığınızda, hesap yapmaya çalıştığınızda matematiğin, istatistiğin kurallarına sığmayacak derecede, olması mümkün olmayan bir ihtimalle bu dosyalara tek tek bu bahsi geçen şahıs görevlendirilmiştir. 2024'ün şubat ayında İETT soruşturmasında çıktı karşımıza. Yedi ay sonra bu kez İSFALT soruşturmasında aynı bilirkişi, aleyhe rapor yazma konusunda adeta bir hız rekoru kırmış ve ne hikmetse tümüyle talimata göre hareket etmiştir. Dahası var. 2018'de, yani görev aldığım dönemden önceki döneme ait İSPARK'ta bir ihale usulsüzlüğünü tespit ettik ve yargıya taşıdık. Mahkeme kimi bilirkişi atadı diye şaşırabilirsiniz; yine bu bahsi geçen bilirkişiyi atadı. Peki raporda sonuç ne oldu? Kusur yok. Neden? Çünkü yıl 2019'dan önceye denk düşüyor, yani bizim görev dönemimizden önce. Demek ki bu bilirkişinin hassasiyetleri yıl bazlı çalışıyor. Yani 2019'dan önce gayet yumuşak ve bakış açısı çok farklı, ancak 2019 sonrasında birdenbire kahramanlığa soyunuyor. Yapamayacağı hiçbir şey yok, usulsüz atamayacağı imza yok, yazamayacağı rapor yok. Biz de haklı olarak 'Kimdir bu bilirkişi' diye merak ettik ve araştırmaya başladık. Bu arkadaşın önüne nedense hep Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dosyaları düşüyor. Aynı isim ne yazık ki Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarında da ön planda. Bu operasyonların başlatılmasına dayanak olan raporlar da bu kişiye ait. Hukuk bir yapboz tahtası değildir, siyasetin kullanışlı aracı değildir, olamaz" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDEN SORUMLU KİŞİ MART'TAN SONRA NE OLDUĞUNU ANLATAMAYACAK KADAR ACİZ DURUMDA"

İmamoğlu savunmasının devamında, "Bu sabah ekonomiden sorumlu kişiyi tesadüfen haberlerde izledim. Mart'tan sonraki olağanüstü koşullarda Türkiye'nin uğradığı zararı anlatırken, enflasyonun neden düşürülemediğini açıklarken sadece 'Mart'tan sonra' diye bir tarifte bulunuyor ama Mart itibarıyla bu ülkede ne olduğunu anlatamayacak kadar da aciz durumda. Devletimizi taşıyan adalet mekanizması gerçekten çok yorulmuştur. Bunu herkes biliyor, ben de biliyorum, millet de biliyor ve görüyor. Bugün bütün bu karmaşanın ortasında bize yöneltilen suçlama ise adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Etkilemişim. Ben adil yargılamayı etkilemişim. Acaba bu ismi geçen şahıs mı etkilemiş? Kim adil yargılamaya gölge düşürmüş? Halka gerçeği anlatan bir belediye başkanı mı, yoksa olmayan bir raporla adaleti aldatan bir kişi mi? Benim açıklamalarım bir müdahale değil, milletimin doğru bilgilenmesi için üstlendiğim görevin doğal bir sonucudur ve hakkıdır. Hakkım olan hukuku koruma adına yaptığım görevin sonucudur. Ne yazık ki bugün burada beni değil, bu ülkede hakikati söyleme cesaretini yargılıyorsunuz. Beni yargıladığınız şey bir cümlem, bir hedef göstermem, bir teşebbüsüm değildir; çürümüş bir düzeni işaret etme irademdir. Bu dava, milleti etkisiz bırakmaya teşebbüstür, eleştiriyi kriminalize etmeye teşebbüstür, siyaseti kelepçelemeye teşebbüstür' diye konuştu.



30 MART'A ERTELENDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 30 Mart 2026 tarihine erteledi.