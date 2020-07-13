Ekrem İmamoğlu, Ayasofya kararından üç gün sonra konuştu

Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananların Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Tüm konuşmalarımdaki ifadem ‘Ayasofya Camii’dir. Kendisine muhafazakâr diyen TV kanalları ‘ilk ezan okundu’, ‘ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak’ diyor. Oysa 30 yıldır Ayasofya’da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecit mescidinde namaz da kılınıyor. 1991’den beri kapısında tabela var. ‘Ayasofya kararı iyi mi kötü mü’ diye sorgulamak yerine sorgulanması gereken şey şu; 1 yıl önce; ‘Bu kararın getirisi götürüsü nedir? Burada bunu açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır, unutmayalım...’ denilirken, aradan geçen 1 yılda ne değişti? Eğer Ayasofya’daki bu değişiklik ülkeme, milletime maddi-manevi zenginlik katacaksa, işsizin derdine derman olacaksa, ülkeme

saygınlık kazandıracaksa arkasındayım.”imkânı yaratacaksa ve dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım.”