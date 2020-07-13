Ekrem İmamoğlu, Ayasofya kararından üç gün sonra konuştu
AYASOFYA’nın 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarılarak camiye çevrilmesinin ardından sessiz kaldığı için eleştirilerin hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Hürriyet’e konuştu.
Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananların Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:
“Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Tüm konuşmalarımdaki ifadem ‘Ayasofya Camii’dir. Kendisine muhafazakâr diyen TV kanalları ‘ilk ezan okundu’, ‘ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak’ diyor. Oysa 30 yıldır Ayasofya’da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecit mescidinde namaz da kılınıyor. 1991’den beri kapısında tabela var. ‘Ayasofya kararı iyi mi kötü mü’ diye sorgulamak yerine sorgulanması gereken şey şu; 1 yıl önce; ‘Bu kararın getirisi götürüsü nedir? Burada bunu açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Bizim için faturası çok daha ağırdır, unutmayalım...’ denilirken, aradan geçen 1 yılda ne değişti? Eğer Ayasofya’daki bu değişiklik ülkeme, milletime maddi-manevi zenginlik katacaksa, işsizin derdine derman olacaksa, ülkeme
saygınlık kazandıracaksa arkasındayım.”imkânı yaratacaksa ve dünyada ülkeme saygınlık ve muhabbet kazandıracaksa ben bu kararın sonuna kadar arkasındayım.”
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