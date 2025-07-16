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Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak

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#Ekrem İmamoğlu#Aydın Gürlek#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 10:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada üçüncü duruşma bugün yapılacak.

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşması görülecek.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda başlayacak

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#Ekrem İmamoğlu#Aydın Gürlek#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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