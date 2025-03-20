Ekrem başkanın arkasındayız

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam Saraçhane’deki İBB binası önünde, İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin seçim otobüsünün üzerine çıkıp, kalabalığa seslendi. Özgür Özel özetle şunları söyledi: “Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak, darp edilmek istenmektedir. İstanbulların 3 kez üst üste seçtikleri Ekrem İmamoğlu’na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada mücadeleye kılıf uydurmaya çalışmak için görevlendirilen yargı cellatları vardır. Bunun kimin yaptığını biliyoruz.

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TEK SUÇU ANKETLERDEN ÇIKMAK

Bunu milyonların seçtiği İmamoğlu’na, tek suçu anketlerden çıkmak, tek suçu gelecek cumhurbaşkanı olduğu için yapmak reva mıdır, hak mıdır? Ey Recep Tayyip Erdoğan, sana sesleniyor, seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum. Bir yol yürüyorum. Ve o yolun sonda iktidar, zafer görüyorum. Sen benim, bizim, bu ülkenin cumhurbaşkanı adayına karşı kendinde bir güç göremiyorsun. Onunla mertçe mücadele edecek bir adam belirlemeni bekliyorum. Sana meydan okuyorum. Bu mesele artık bir Ekrem İmamoğlu meselesi olmaktan çıkmıştır. Dün akşamdan, bu sabahtan beri Anayasa tamamen askıdadır.



MİLYONLAR HEP BİRLİKTEYİZ

4 gün boyunca İstanbul’da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasak. O kararı alanlara, aldıranlara soruyorum. Bu meydanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkanın arkasında, milyonlar hep birlikteyiz. Hem benim hem partimin hem adayımızın çok önemli bir teklifi, çok önemli bir çağrısı var. Buradan milyonları pazar sabahı sokaklara dökülmeye, CHP’lileri, bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, birer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem Başkana, gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum. Var mısınız? Pazar günü milyonlar, hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız.’”