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Ekranına baktı, gözlerine inanamadı: 67 bin liralık ekmek… Fazla parayı sahibine teslim etti

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#İnsanlık#Halk Ekmek Büfe#Para İadesi
Ekranına baktı, gözlerine inanamadı: 67 bin liralık ekmek… Fazla parayı sahibine teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 12:40

Samsun İlkadım'da ekmek alırken 67,5 TL yerine IBAN'a yanlışlıkla 67 bin 500 TL gönderen müşterinin parasını büfe işletmecisi Hacer Akkoyun iade etti.

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İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesinden alışveriş yapan bir kişi, yanında nakit para bulunmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi. Halk ekmek büfesi işletmecisi Hacer Akkoyun'un IBAN numarası vermesi üzerine müşteri, "67 lira 50 kuruş" yerine yanlışlıkla "67 bin 500 TL" gönderdi.

İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın sahibine ulaşan Akkoyun, fazla gönderilen paranın tamamını iade etti.

Ekranına baktı, gözlerine inanamadı: 67 bin liralık ekmek… Fazla parayı sahibine teslim etti

"HİÇBİR ZAMAN İNSANLIK ÖLMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Hacer Akkoyun, "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim. IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz" dedi.

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#İnsanlık#Halk Ekmek Büfe#Para İadesi

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