Musa KESLER
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,
Ekranda öksürmüştü! Prof. Özyaral korona oldu
Beslenme ve ‘Koruyucu Sağlık’ uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın sosyal medya hesabından virüse yakalandığı duyuruldu.
Hastaneye yatırılan Özyaral’ın tedavisi devam ediyor. Özyaral birkaç gün önce katıldığı bir televizyon programında öksürmeye başlamış; bunu ‘polen kaynaklı alerjik durum’ olarak açıklamış ve programa devam etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyaral’ın öksürük gibi bir belirtisi olduğu halde televizyon programlarına çıkmasına tepki gösterdi.
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