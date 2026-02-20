×
Ekranda farklı bir soluk: Bir ramazan akşamı’

Kanal D’de Serdar Er’in sunumuyla ramazan boyunca her gün iftar saatinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı yayınlanan “Bir Ramazan Akşamı” programı izleyiciyle buluşuyor. Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, ekrana farklı bir boyut kazandıran program formatı hakkında konuştu.

“HERKESİ EKRANA BEKLİYORUZ”

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, hazırlık sürecini CNN Türk’e anlattı. Aylar öncesinden kalabalık bir ekiple hazırlıklara başladıklarını belirten Yancı, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde geçen yıl başlayan ‘Külliye’de Ramazan’ etkinlikleri kapsamında Kanal D olarak biz de yerimizi aldık. Ramazan boyunca bu özel stüdyoda çok keyifli sohbetler gerçekleşecek, diğer coğrafyalardaki atmosferin de ekrana yansıtılacağı bir program olacak. Caminin doğal görüntüsünün yanı sıra nostaljik bir ramazan atmosferi yaşatmak adına hem kütüphane hem de ev görünümünde çok özel cam stüdyodan bir platform kurduk. Ramazan boyunca iftar sofralarına bu özel stüdyomuzdan konuk olacağız. Herkesi Kanal D’ye ekran başına bekliyoruz” dedi.

RAMAZAN COĞRAFYASI

Bir Ramazan Akşamı’na Türkiye’nin dört bir yanından canlı bağlantıların yanı sıra ünlü sanatçılar ve akademisyenlerden de konuk olacağını belirten Murat Yancı, ‘Milletin Evi’ dediğimiz bu mekândan yalnızca külliyedeki atmosferi değil, İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki ramazan heyecanını da ekrana taşıyacağız. Şam, Washington, Paris ve Saray Bosna gibi dünyanın dört bir yanından canlı bağlantılar da gerçekleştirilecek” diye konuştu.

ESKİ RAMAZANLAR

Beştepe Millet Camii avlusuna kurulan platformda sıcak ve samimi bir “ev ortamı” oluşturuldu. Kuzine soba, çaydanlık, tüplü televizyon, sandık, nostaljik saat ve radyo gibi dekoratif eşyalarla eski ramazan akşamlarının ruhu yeniden canlandırıldı. Ayrıca yayın alanına Millet Kütüphanesi’ne ait eserler ve Demirören Yayınları’ndan oluşan koleksiyon değerinde seçkin eserlerin bulunduğu özel bir kütüphane de kuruldu.
Bir Ramazan Akşamı, ramazan boyunca saat 18.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

