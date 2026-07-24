Ekran obezite riskini artırıyor

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Ekrana bakma süresi günde dört saatin altında olan çocuklarda, kaygı belirtisi yüzde 12.3, depresyon belirtisi yüzde 9.5 olurken, dört saat ve üzerine çıktığı zaman ise kaygı belirtisinin yüzde 27.1’e, depresyon belirtisinin de yüzde 25.9’a yükseldiği aktarıldı. Ayrıca ekran süresi artışında obezite riskinin de yüzde 30 oranında arttığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, komisyondaki sunumunda çocuklarda ekran bağımlılığının etkilerine dikkat çekerek şunları aktardı:

DEPRESYON BELİRTİSİ

“Ekran bağımlılığı neden bir halk sağlığı önceliğidir? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ve OECD davranışsal bağımlılıkları bireysel bir sorun olmaktan çıkarıp öncelikli bir halk sağlığı gündemi olarak tanımlıyor. Çocuk ve ergenler yüksek risk altında; çünkü gelişimsel hassasiyetleri nedeniyle çocuk ve ergenler problemli dijital kullanım ve bağımlılık açısından en kırılgan grubu oluşturuyor. Kaygı belirtisi görülme oranına baktığımız zaman, ekran süresi günde dört saatin altında olan çocuklarda kaygı belirtisinin yüzde 12.3 olduğunu ama ekran süresi günde dört saat ve üzerine çıktığı zaman bu oranın 2.2 kat artışla yüzde 27.1 olduğunu görüyoruz. Yine depresyon belirtilerine baktığımızda ekran süresi günde dört saatin altında olan çocuklarda depresyon belirtilerinin yüzde 9.5 olduğunu ama dört saat ve üzerine çıktığı zaman bunun 2.7 kat artışla yüzde 25.9’a çıktığını görebiliyoruz.”