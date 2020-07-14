Ekran karartmalar mahkemelik oldu

RTÜK üyeleri Konuralp ile Taşcı adına avukatları Gökhan Tekşen’in dava dilekçesi özetle şöyle :

“İktidarın eleştirilmesi nedeniyle ulusal düzeyde yayın yapan televizyon kanallarının 5 gün boyunca ekranlarının karartılması yalnızca bu kanalın değil Türkiye’nin de geleceğinin karartılması anlamına gelecektir. Program bazında uygulanabilecek tedbirler yerine kanalın tüm yayınlarına karartma uygulanması hukukla, basın özgürlüğüyle açıklanamaz.”