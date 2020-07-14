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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ekran karartmalar mahkemelik oldu

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Ekran karartmalar mahkemelik oldu
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RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri Okan Konuralp ile İlhan Taşcı, Üst Kurulun, Tele 1 ve Halk TV’ye verdiği ‘5 gün ekran karartma’ cezasının iptali için idare mahkemesine başvurdu.

RTÜK üyeleri Konuralp ile Taşcı adına avukatları Gökhan Tekşen’in dava dilekçesi özetle şöyle :

“İktidarın eleştirilmesi nedeniyle ulusal düzeyde yayın yapan televizyon kanallarının 5 gün boyunca ekranlarının karartılması yalnızca bu kanalın değil Türkiye’nin de geleceğinin karartılması anlamına gelecektir. Program bazında uygulanabilecek tedbirler yerine kanalın tüm yayınlarına karartma uygulanması hukukla, basın özgürlüğüyle açıklanamaz.”

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