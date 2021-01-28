EKPSS yerleştirme(tercih) sonuçları erişime açıldı.. İşte sonuç sorgulama ekranı

EKPSS tercih sonuçları bugün açıklandı. 19 Ocak tarihinde sona eren başvuruların ardından EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu.. EKPSS tercih sonuçları ile herhangi bir kamu kurumuna yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek olan pek çok memur adayı, ÖSYM'nin açıklamasına göre yerleştirme sürecine başlayabilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli EKPSS adaylarımız,

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS"

EKPSS TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit

olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

BİN 961 KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

62 bin 311 kişinin tercih yaptığı EKPSS'de 2 bin 5 kontenjana toplamda bin 961 kişi yerleştirildi. Toplam 44 kontenjan ise boş kaldı.