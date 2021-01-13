EKPSS tercihleri başladı! EKPSS tercih kılavuzu için Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

EKPSS tercih işlemleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. EKPSS puanına sahip olan ve kura ile atama sistemine dahil olacak kişilerin merakla beklediği EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, 13-19 Ocak tarihlerinde EKPSS tercihleri için işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.



“ATAMA YAPILACAK 2.140 KADRO İÇİN ENGELLİLERİN TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLAYACAK”

Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.



Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.



Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.



EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



“DEVLET KORUMASINDAN YARARLANMIŞ 1.093 GENCİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM EDİYORUZ”



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1.093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23:59’a uzatıldığını açıkladı. Selçuk, “Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar uzatıldığını kaydetti.



Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandığını belirten Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.