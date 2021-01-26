EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin tarih açıklaması için beklenti sürüyor

EKPSS tercih sonuçları, 19 Ocak tarihinde sona eren başvuruların ardından pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. EKPSS tercih sonuçları ile herhangi bir kamu kurumuna yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek olan pek çok memur adayı, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları açıklamasını değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarih aralığında tamamlanacak. Tercih sonuçları 15 gün içerisinde değerlendirilip adayların erişimine açılacak. Bu çerçevede sonuçların 3 Şubat 2021 tarihine kadar erişime açılması öngörülüyor.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacakt. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit

olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.