EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler EKPSS tercih sonuçlarına çevrildi

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. EKPSS’ye giren adaylar tercihlerini 13 Ocak ve 19 Ocak tarihleri aralığında tamamladılar. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan EKPSS tercihleri 9 Ocak’ta erişime açılmıştı. Adaylar, açıklanır açıklanmaz yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan EKPSS tercihleri 9 Ocak’ta erişime açılmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.