EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı! EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri, 13 Ocak tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecekler. EKPSS tercihleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştiriliyor. İşte memur olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği EKPSS tercihleri ile ilgili detaylar

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercihleri 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları, başkaları ile paylaşmamaları gerekmektedir.