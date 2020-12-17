EKPSS sonuçları açıklandı
EKPSS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. 15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamadan erişime açıldı.
EKPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı bu yıl kasım ayında düzenlendi. Sınav, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başladı ve tek oturum şeklinde yapıldı. Son dakika açıklamasında EKPSS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. İşte EKPSS sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu;
97.646 adayın başvurduğu ve
15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlar http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir
Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum #2020EKPSS
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