EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS'ye kaç gün kaldı?

EKPSS'ye başvuru süreci 12 Şubat'ta sona erdi. Geç başvurular 11-12 Mart'ta yapılacak. Bir yandan sınava hazırlanan memur adayları bir yandan da söz konusu sınav için kaç gün kaldığını merak ediyor. İşte, 2020 EKPSS hakkında tüm ayrıntılar...

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

EKPSS'ye başvurular, 12 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular 11-12 Mart'ta yapılacak. 26 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava bu yıl yaklaşık 85 bin aday katılacak. Kuraya başvurular, 28 Nisan-12 Mayıs, geç başvuru ise 3-4 Haziran'da yapılacak.

EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.