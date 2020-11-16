MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriEKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? EKPSS puan hesaplama değerlendirme tablosu
GeriGündem EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? EKPSS puan hesaplama değerlendirme tablosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? EKPSS puan hesaplama değerlendirme tablosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? EKPSS puan hesaplama değerlendirme tablosu
Abone Olgoogle-news

EKPSS puan hesaplama işlemi, 15 Kasım’da düzenlenen sınavın ardından yoğun ilgi görüyor. EKPSS’ye giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar aralık ayında erişime açılacak. Peki EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM kılavuzu içerisinde yer alan değerlendirme bilgileri

EKPSS 2020 yılında yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında yerini aldı. EKPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Sınav sonuçları 17 Aralık tarihinde erişime açılacak. EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Sınavda yanlış cevapların sayısı doğru cevapları etkileyecek.

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. 

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.


Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır. 

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

EKPSS puan hesaplama nasıl yapılır EKPSS puan hesaplama değerlendirme tablosu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle