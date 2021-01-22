EKPSS ne zaman yapılacak? 2021'de EKPSS var mı? İşte konuya dair ayrıntılar

Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuru ve sınav tarihi, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte, 2021 EKPSS takvimi ile ilgili son bilgiler...

KPSS'nin engelli bireylere yönelik oturumu, 2 yıldan bir yapılıyor. EKPSS oturumu, 2021 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.

EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.