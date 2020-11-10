EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? EKPSS giriş belgesi alma ekranı

EKPSS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Merkezi olarak düzenlenen EKPSS 2020 yılında 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. İşte EKPSS tarihi ve sınav giriş belgesi alma ekranı

EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKPSS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sınav yerleri açıklandı. İşte o açıklama:

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA