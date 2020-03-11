EKPSS geç başvuru işlemleri başladı! EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların başladığını açıkladı. Engelli memur adayları şimdi EKPSS geç başvurularının ne zaman biteceğini ve başvuru ücretini araştırıyor. İşte, 2020 EKPSS geç başvuruları hakkında ayrıntılar...
ÖSYM Başkanlığından, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için geç başvuruların bugün başlayıp yarın saat 23.59'da sona ereceği bildirildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ÖSYM'nin Twitter hesabından, EKPSS geç başvuru tarihlerine ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, adayların EKPSS için geç başvurularını internet aracılığıyla bugün ve yarın saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi. EKPSS, ÖSYM tarafından 26 Nisan'da düzenlenecek.
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