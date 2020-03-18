EKPSS ertelendi mi? Gözler ÖSYM'de

Türkiye’de görülmeye başlayan corona virüsü salgını ardından okullar ertelenmiş, bazı sınavlar için erteleme kararı çıkmıştı. 2020 tarihi yaklaşan EKPSS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği adaylar tarafından merak ediliyordu.ÖSYM takvimine göre, 2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanması bekleniyordu.

EKPSS'nin ertelenmesine yönelik ÖSYM’nin resmi sayfasından bir açıklama yapılmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir Twitter kullanıcısının “EKPSS sınavı 26 ertelenecek mi, bazı ‘ertelenecek’ söylentileri var da ondan soruyorum.” sorusuna "Ertelenecek" yanıtını verdi.