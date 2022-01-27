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EKPSS başvurusu başladı! EKPSS 2022 başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücretin ne kadar ve para yatırma nereye yapılacak?

#Ekpss#Ekpss Başvurusu#Ekpss Başvuru Ekranı
EKPSS başvurusu başladı EKPSS 2022 başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücretin ne kadar ve para yatırma nereye yapılacak

EKPSS başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurunun akabinde resmen başladı. Her yıl kamuda istihdam için belirlenen engelli memur kontenjanına dahil olmak isteyen vatandaşlar, EKPSS başvurusu ile bu sürece dahil olacak. EKPSS başvurusu 27 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, EKPSS 2022 başvuru detayları

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EKPSS başvurusu 2022, ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla gerçekleşecek. ÖSYM AİS şifresi ve kaydı bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav merkezleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. Başvuruda HES kodu da zorunlu koşulacak. İşte, EKPSS başvurusu için ÖSYM'nin yayımladığı duyuru detayları

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS başvuru ücreti 170 TL olacak. Adaylar 45 TL'lik kısmı ÖSYM'ye yatıracak. Kalan miktar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesaplarına aktarılacak. Para yatırma işlemi 27 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

PARA YATIRMA NEREYE YAPILACAK?

Para yatırma işlemleri bankamatikler ve ÖSYM'nin online para ödeme ekranı aracılığıyla yapılabilecek.

EKPSS BAŞVURUSU BAŞLADI

"2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2022-EKPSS: Kılavuz, Tablolar ve Başvuru Bilgileri

SINAV NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

EKPSS, 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

 

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