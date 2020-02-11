EKPSS başvurularında son gün geldi: 2020 EKPSS sınavı başvurusu nasıl yapılır?

26 Nisan'da yapılacak olan EKPSS sınavında son başvuru günü yaklaştı. 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında gerçekleşecek olan sınavın başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden alınacak. Verilen süre içerisinde henüz başvurularını yapmayan adaylar, EKSS başvuru işlemlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 2020 EKPSS başvuruları hakkında ayrıntılar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM’nin //www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

ONLİNE EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSS ve/veya 2014/2016 EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS’ye hem de EKPSS’ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacaktır.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

EKPSS BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para

yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav/Kura başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.